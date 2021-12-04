جوارديولا يُعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة واتفورد

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه واتفورد بعد قليل، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على واتفورد بعد قليل في الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:-

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر - روبن دياز - إيمريك لابورت - كانسيلو

الوسط: رودري - جوندوجان - بيرناردو سيلفا

الهجوم: رحيم ستيرلينج - فيل فودين - جيريليش.



