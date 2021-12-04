"الرمال وصلت الكورنيش".. محافظ الإسكندرية يكشف تداعيات ارتفاع الأمواج

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تتعرض لنوة قاسم كل عام في الرابع من ديسمبر، ولكن التغيرات الجوية أحدثت تغييرا في حالة الطقس وموعد النوات، وكذلك زيادة كميات الأمطار، منوها بأن سرعة الرياح وصلت إلى 65 كم في الساعة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نوة المكنسة التي تعرضت لها المحافظة استمرت لمدة 4 أيام، وجاءت بعدها بـ 10 أيام نوة قاسم، لافتا إلى أن ارتفاع الموج زاد للضعف بسبب نوة قاسم من 2.5 في المعدل الطبيعي إلى 5 أمتار.

ولفت إلى أن مصر عاشت 40 عاما في العشوائيات والتي تبعها كمية كبيرة من الأبراج التي أثرت على البنية التحتية، وكذلك أحدثت وصلات بشبكة صرف صحي إضافية، متابعا: "هناك ضيوف للمحافظة من القاهرة يزورون عروس البحر المتوسط للجلوس على الشاطئ وقت النوات للاستمتاع بها".

وأوضح أن تجديد شبكة الصرف الصحي بالإسكندرية يحتاج 15 مليار جنيه، ويتطلب فتح بطن المحافظة بالكامل ولهذا فإن تجديد الشبكة سوف يتم على مراحل ومن قبل المتخصصين لمنع تعطل الحركة.

ونوه محافظ الإسكندرية، بأن المحافظة تتعرض خلال ساعة ونصف لأمطار تكون خفيفة، تصل باكر غدا الأحد إلى متوسطة.