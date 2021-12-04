مدير مستشفى العبور يكشف اللحظات الأخيرة في حياة هاني رسلان

كشف الدكتور أيمن ثروت، نائب مدير مستشفى العبور التخصصي، تفاصيل وفاة الدكتور هاني رسلان، قائلا إن "رسلان" كان مصابا بفيروس كورونا وهو ما أدى إلى تدهور حالته الصحية إلى أن وافته المنية صباح اليوم.

وأشار "ثروت"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أنه أصيب بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وكان يغسل كلى بشكل دوري، وهو ما جعل الإصابة أكثر شراسة، لافتا إلى أنه كان يتحدث معه بصفة يومية خلال الفترة الماضية، وكان لآخر لحظة متابع الوضع في إثيوبيا، ويناقش الأطباء في الوضع.

وأضاف الدكتور أيمن ثروت، نائب مدير مستشفى العبور التخصصي، "تليفونه كان مفتوح وبيتلقى اتصالات وبيرد على الناس"، منوها بأن الشخص الذي يعاني من أمراض مزمنة تكون الإصابة أكثر شدة.