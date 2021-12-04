موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 277 شاحنة و892 طن بضائع عامة ومتنوعة

شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 892 طن بضائع عامة ومتنوعة و277 شاحنة و41 سيارة.





وذكر بيان للهيئة أن حركة الصادرات شملت 328 طن بضائع عامة و41 شاحنة و1 سيارة ملاكي، وشملت حركة الواردات 564 طن بضائععامة و236 شاحنة و40 سيارة ملاكي وتتواجد 10 سفن على أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة107 شاحنات و36 سيارة ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 84 شاحنة، وتم مغادرة السفينة ادفو فارغة متجهة إلى رومانيا.





كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 564 طنا و4 ملاكي وتصدير 41 شاحنةبحمولة 328 طنا وسيارة ملاكي.