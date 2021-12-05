هند صبري أفضل ممثلة في جوائز فرانكفون للسينما عن "نورا تحلم"



واصلت النجمة هند صبري، حصدها للجوائز والتكريمات العالمية حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة في جوائز فرانكوفون للسينما عن دورها في الفيلم التونسي “نورا تحلم” والتي تم إعلانها منذ قليل في رواندا حيث تقام دورة العام الحالي.



وتسلمها بدلا عنها ستيفان تيلمان المنتج البلجيكي المشارك في إنتاج فيلمها نورا تحلم.

ووجهت هند لإدارة الجائزة رسالة مصورة باللغة الفرنسية جاء فيها إنه ا تعتذر عن عدم استطاعتها حضور الفعالية وتسلم الجائزة بنفسها ولكنها مرتبطة بالسفر لجدة للمشاركة كعضوة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر وهي سعيدة بهذه الجائزة لأنها تضم عدد كبير النجوم في الدول الناطقة بالفرنسية أو التي تلقت دعما من دول فرانكفونية وهو فخر كبير وشرف أن تحصل على جائزة عالمية بهذه القيمة ووسط كل هؤلاء النجوم.

هذه الجائزة من جوائز التمثيل الكبرى في العالم وتعادل جائزة الأوسكار الأمريكية للدول الناطقة بالفرنسية. ويتنافس عليها أية عمل ناطق بالفرنسية أو به انتاج فرانكفوني عبر العالم كله.



وبدأ منح هذه الجوائز عام ٢٠١٣ في داكار وعام ٢٠١٤ تم توزيعها في باريس وفي ٢٠١٥ وزعت بأبيدجان وعام ٢٠١٦ في بيروت وعام ٢٠١٧ تم توزيعها في ياوندي وعام ٢٠١٨ في سانت لويس وعام ٢٠١٩ تعذر إقامتها بسبب جانحة كورونا وعام ٢٠٢٠ في كيجالي.

وكانت هند قد فازت من قبل بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.



وعن الفيلم نفسه فازت بجائزة أفضل ممثلة من ايام قرطاج السينمائية وأفضل ممثلة من مهرجان الجونة السينمائى.



والعديد من الجوائز الأخرى طوال تاريخها. وهي العربية الأولى التي تحصد هذه الجائزة.

هند عبرت عن سعادتها وفخرها بهذا التتويج وأنه استكمال لرحلة الجوائز التي حصدتها عن هذا الدور.



وتنتظر هند قريبا عرض مسلسلها البحث عن علا عبر منصة نيتفليكس قريبا.



وهو من ست حلقات العديد من المغامرات في عالم جديد ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لاعادة اكتشاف ذاتها كإمرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كام وزوجة ورائدة اعمال.

يصطحب علا عبد الصبور في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم " الفنانة القديرة سوسن بدر في دور ام علا. وهاني عادل في دور زوجها هشام.



كما ينضم إليهم ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي.



مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد النبوي.فهل تتمكن بمساعدة اسرتها واصدقائها من بناء حياة خاصة بها وايجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة ومحاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها ؟



مسلسل "البحث عن علا " من بطولة النجمة هند صبري والتي شاركت كمنتج منفذ لأول مرة من خلال شركتها Salam prod بالتعاون مع partner pro والمنتج المنفذ امين المصري المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو و حوار مها الوزير و غادة عبد العال من إخراج هادي الباجوري

وتنطلق أحداث المسلسل يعد حدث مصيري تشرع "علا عبد الصبور " في رحلة اكتشاف الذات و التعامل مع تحدياث الواقع الجديد.

وتشارك هند كعضوة لجنة تحكيم المسابقة الطويلة لمهرجان البحر الاحمر بمدينة جدة السعودية.



وتواصل تصوير فيلمها الجديد كيرة والجن الذي تشارك بطولته مع النجوم كريم عبد العزيز وأحمد عز ويخرجه مروان حامد ويكتبه أحمد مراد وتنتجه سينرجي فيلمز.