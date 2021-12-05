أنا دي آرماس بديلة سكارليت جوهانسون في فيلم "Ghosted"

كشفت تقارير صحفية أجنبية عن استعداد الممثلة الكوبية انا دى آرماس لبطولة فيلم جديد يحمل اسم "Ghosted"، والذى سيتم عرضه على إحدى المنصات.



وقالت التقارير إن العمل الجديد سيكون الأول لـ انا دى آرماس بعد نجاح فيلمها الأخير في سلسلة جيمس بوند مع الممثل دانيال كريج.

وبذلك ستحل محل الممثلة سكارليت جوهانسون التي اعتذرت عن الدور بسبب جدولها المزدحم.

وتستعد الممثلة للعب دور فتاة رومانسية خلال إحداث الفيلم التي لم يتم الإفصاح عنها بشكل كافي.