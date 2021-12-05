دياب يشارك في "المشرحة" مع النجمة درة

الفجر الفني
دياب
دياب
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يشارك النجم دياب، في بطولة مسلسل "المشرحة"، الذى تشارك في بطولته النجمة درة، من تأليف وإخراج تامر نادى.

 

وتدور أحداث المسلسل في 10 حلقات، وهو ينتمي لنوعية مسلسلات الإثارة والتشويق.

 

وبدأ المخرج أول أمس الجمعة تصوير أولى المشاهد في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ جمعت كل من دياب ودرة ومها نصار.

 

يشار إلى أن دياب، انتهى مؤخرًا من تصوير حلقة في برنامج "سهرانين" الذى يقدمه الفنان أمير كرارة، بمصاحبة الفنان خالد عجاج، ومن المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، على قناة on

دياب مسلسل دراما مسلسل المشرحة النجمة درة
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