بعد غياب سنوات.. مسرحية "زقاق المدق" تُعيد بثينة رشوان إلى الساحة من جديد

الفجر الفني
بثينة رشوان
بثينة رشوان
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تعود الفنانة بثينة رشوان، إلى خشبة المسرح والساحة الفنية حيث تشارك فى مسرحية "زقاق المدق" التي تعرض حاليًا على خشبة مسرح البالون في موسمها الجديد، وجاءت بديلة للفنانة نهال عنبر.

وتأتي عودة بثينة رشوان، بعد غياب كبير منذ آخر أعمالها وظهورها في مسلسل "ولاد السيدة" من حوالى 6 سنوات.

"زقاق المدق" رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

والمسرحية بطولة كل من: مجدى فكرى، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم.

بثينة رشوان زقاق المدق مسرحية فنانة
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