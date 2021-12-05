يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الأحد 5-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الأحد 5-12-2021 لمواليد برج الثور.

برج الثور.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 5-12-2021

على الصعيد العاطفي

اليوم غير مناسب لاتخاذ أي قرار بشأن حياتك العاطفية، لذا انتظر وتمهل.

على الصعيد المهني:

حاول مرة أخرى ولا تيأس من الوقوع في الأخطاء وستصل إلى ما تريد قريبا.

على الصعيد المالي:

تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب نقص الأموال.