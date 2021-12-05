برج الحمل.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 5-12-2021

أبراج
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الأحد 5-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم  الأحد 5-12-2021 لمواليد برج الحمل.

برج الحمل.. توقعات الأبراج اليوم  الأحد 5-12-2021

على الصعيد العاطفي

حاول التخلص من الطاقة السلبية المسيطرة عليك وقضاء أوقات رائعة مع شريكك.

على الصعيد المهني:

يواجه أحد أصدقائك وقتا عصبيا ويحتاج للدعم المادي والنفسي، حاول الاستماع إليه جيدا وتحسين حالته النفسية.

على الصعيد المالي:

وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك

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