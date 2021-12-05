إذا كنت تريدين إعداد وتحضير شوربة الجزر الصحية في المنزل، يمكنك تباع المقادير وطريقة التحضير التالية للحصول على المذق المناسب وتقديمها لأفرد أسرتك بالهنا والشفا:

مقادير شوربة الجزر الصحية

- الزيت: 2 ملعقة كبيرة

- البصل: 1 حبة (مفروم فرمًا ناعمًا)

- الجزر: نصف كيلو (مقطع قطع صغيرة)

- الفلفل الأحمر: 1 حبة (دون بذور ومفروم فرمًا ناعمًا)

- مرق خضار: 3 اكواب

- الكزبرة: 2 ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة)

- ملح: حسب الرغبة

- فلفل أسود: حسب الرغبة

- الفلفل الاحمر الحار: حسب الرغبة (قطع صغيرة / للتزيين)



طريقة تحضير شوربة الجزر الصحية

سخني الزيت في طنجرة كبيرة واقلي فيها البصل والجزر واتركي الخليط ينضج على نار هادئة مدة 8 دقائق.

أضيفي الفلفل الحار وعندما تلين الخضار واستمري في طبخها لمدة دقيقتين ثم اسكبي فوقها شوربة الخضر.

غطي الوعاء بإحكام ثم دعي الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح الخضار طري.

امزجيها في الخلاط مع الكزبرة المفرومة والبهارات حسب الرغبة.

اسكبيها في طبق تقديم وزيني كل صحن بالكزبرة وقطع الفلفل الأحمر الصغيرة الحارة.

وبهذه الطريقة نكون قد قدمنا لك عزيزتي ست البيت لشاطرة طريقة تحضير شوربة الجزر الصحية التي يمكنك تقديمه على المائدة في وجبلة الغدء بجانب الأكلات الاخرى فهي مفيدة جدا وتحتوي على لعديد من الفيتامينات ومفيدة لأطفالك أيضا.