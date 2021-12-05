سلطة كرات اللحم.. وصفة سهلة التحضير

إذا كنت تبحثين عن وصفة سهلة التحضير لإعداد اللحم، يمكنك تحضير سلطة كرت اللحم فهي وصفة سهلة وبسيطة ويمكنك تحضيرها بكل سهولة عن طريق اتباع المقادير وطريقة التحضير التالية:

مقادير سلطة كرات اللحم

- مكونات كرات اللحم:

لحم مفروم: 350 غرامًا

توست: 3 قطع

البيض: 1 حبة

ملح: حسب الرغبة

فلفل أسود: حسب الرغبة

الكمون: رشّة

الكزبرة: رشّة

أوريغانو: رشّة



- مكونات السلطة:

خس: 5 أوراق (مقطع خشن)

طماطم: 3 حبات (مقطعة حسب الرغبة)

الذرة: 5 ملاعق كبيرة

الفاصوليا الحمراء: 5 ملاعق كبيرة

البصل: 1 حبة (مقطع حلقات)



- مكونات الصلصة:

الكاتشاب: 3 ملاعق كبيرة

الخل: 2 ملعقة كبيرة

ملح: حسب الرغبة

فلفل أسود: حسب الرغبة

- الزيت النباتي: كوب (للقلي)



طريقة تحضير سلطة كرات اللحم

لتحضير كرات اللحم:

أزيلي أطراف التوست

اخلطيه مع باقي المكونات وشكلي كرات صغيرة.

سخني الزيت وعلى حرارة متوسطة اقلي كرات اللحم

ضعيها على مناديل المطبخ للتخلص من الزيت الزائد واتركيها.

بعد أن تبرد، وزعي الخضار في طبق التقديم ثم توزع كرات اللحم المقلية.

اخلطي كل مكونات الصلصة مع بعض (3 ملاعق كبيرة من الكاتشب و2 ملعقة من الخل وملح حسب الرغبة وفلفل أسود)

اسكبيها فوق السلطة وكرات اللحم ثم قدميها لأفراد اسرتك بلهنا والشفا.