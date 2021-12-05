طرق مذهلة لتخزين زيت الزيتون.. جربيها

تبحث كل ست بيت عن أفضل الطرق لتخزين زيت الزيتون، فهو يعتبر من أفضل الزيوت التي تستخدم عند طهو لطعام، وهناك طرق مختلفة لتخزينه يمكنك معرفتها وهي كالتالي:

يجب تخزينه بعيدا عن أشعة لشمس، في مكان مغلق تماما خالي من النوافذ.

يجب استخدام برطمن من الزجاج أو السيراميك أو الفخار أو الخزف عند التخزين، ويجب تجنب استعمال الأوعية البلاستيكية لأنها لا تجعله يدوم فترة طويلة.



درجة الحرارة المثلى والأنسب لتخزين زيت الزيتون هي من 14 لـ 21 درجة مئوية.



المكان الأفضل لتخزين زيت الزيتون يجب أن يكون بارد، ي يمكن تخزينه في الثلاجة، ولكنه عند الاستخدام يجب أن يبقى في درجة حرارة الغرفة حتى التحلل.



يجب إغلاق غطاء الوعاء الذي به زيت الزيتون بإحكام قدر الإمكان على زيت الزيتون حتى لا يدخل الهواء الزجاجة.



مدة حفظ ويت الزيون تتراوح ما بين 6 شهور – سنة.