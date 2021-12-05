أتربة وأمطار.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5-12-2021

تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 5-12-2021، ودرجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الجمهرية وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

انخفاض في درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

طقس بارد ليلا

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد يشهد رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

أمطار واضطراب بالملاحة

وتشهد البلاد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 45: 55 وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.



درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد تسجل القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 23 درجة