مستشار المفتي يوضح حكم توزيع الأب تركته على أبنائه قبل موته

ورد سؤال عبر الصفحة الرسمية للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، مفاداه “هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟"، وجاءت الإجابة على النحو التالي:

قال أمين عام الفتوى إن التركة هي ما يتركه المتوفى.. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة ؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا، وإنما هو تصرف حال الحياة.. وللشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث، أم بغيرها.

وأكد عاشور، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، في البيان، أنه على صاحب الميراث أن يحذر أمرين، هما:



*أن لا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا، حتى لا يأثم شرعًا.

*وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه.. والله أعلم.