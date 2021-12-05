تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هاني رسلان

تصدر اسم هاني رسلان اليوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، ما زاد من بحث رواد مواقع التواصل عن سبب تصدره.

هاني رسلان

وتساءل الكثيرون من روادي المحركات البحثية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تصدر هاني رسلان المستشار بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية.

رحيل هاني رسلان

ورحل الدكتور هاني رسلان المستشار بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية عن عالمنا يوم أمس السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

تفاصيل وفاة هاني رسلان

وكشف نائب مدير مستشفى العبور التخصصي التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس والمعروفة بـ "الدمرداش"، الدكتور أيمن ثروت، بعض التفاصيل بشأن وفاة الدكتور هاني رسلان.

اهتمام هاني رسلان بالقضايا المختلفة

وأوضح أنه اسمتع بالحديث مع الراحل هاني رسلان في العديد من القضايا المتعلقة بالدولة خلال تواجده بالمستشفى، ما يؤكد مابعة الراحل لكافة التطورات حتى في لحظاته الأخيرة.

وضع هاني رسلان على أجهزة التنفس

وأشار الدكتور أيمن ثروت أن الفقيد هاني رسلان تم وضعه في الفترة الأخيرة على جهاز تنفس صناعي بعد تمكن المرض منه، بسبب معاناته من التهاب فيروس كورونا الشديد وانخفاض مناعة الجسم.

رحيل هاني رسلان

ووضع الراحل هاني رسلان على أجهزة تلقي الأكسجين في المستشفى في محاولات لتعطيل تأثير كورونا مع الرئة ولكن مع الوقت أصبح التأثير عالي جدا على الرئة، وتم الاحتياج لجرعات أكسجين عالية ما أدى إلى وضعه على جهاز تنفس صناعي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.