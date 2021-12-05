3 نصائح للحفاظ على إطارات السيارة في فصل الشتاء

كشف خبراء السيارات في بريطانيا عن نصائح مهمة يجب على قائدي السيارات اتبعها للحفاظ على الإطارات عند قيادة السيارة في فصل لشتاء

ومن هنا، تستعرض بوبة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية، 3 نصائح قدمهم الخبراء في بريطانيا للحفاظ على الإطارات في فصل الشتاء وعند تساقط الثلج والأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، ومنهم ما يلي:

استبدال الإطارات

يجب على قائدي السيارات استبدال الإطارات؛ فهي تعتبر واحدة من أهم الخطوات بشكل عام في الشتاء والصيف، وهي تبديل أماكن الإطارات كل 10 آلاف كيلومتر، الإطارات الأمامية والخلفية، لتخفيف الضغط ومنعا لتأكل الإطارات الأمامية.

نفخ الإطارات بشكل زائد

يرتبط ضغط الإطارات بدرجة حرارة الجو، وبما أن معدل الضغط المُقاس يكون أقل في ظل درجة الحرارة المنخفضة، لذا لا بد من إضافة 0.2 بار زيادة على الضغط أثناء فصل الشتاء.

اختيار نقشات إطارات مناسبة

حاول عند شراء إطارات جديدة أن تختار النقشة المناسبة للطرق التي تسير عليها.