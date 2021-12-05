وزير النقل: منع دخول أي راكب من دخول محطات القطارات دون تذكرة

قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بجولة تفقدية بمحطة مصر للسكك الحديدية لمتابعة انضباط العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة إلى جمهور الركاب؛ ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج.

وبدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجية للمحطة حيث وجه الوزير بالحفاظ علي الشكل الجمالي لكافة الأكشاك والكافتريات الموجودة بالساحة ثم توجه الوزير إلي شبابيك التذاكر للاطمئنان علي توافرها وتقديم كافه التسهيلات للمواطنين.

وشدد على مسؤولي السكة الحديد وكمسارية أبواب الدخول، بعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة وسرعة الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب لحوكمة عملية الدخول إلى الأرصفة، وضمان عدم دخول أي راكب دون تذكرة حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور وحيث تم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية؛ هي محطات (مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر).

ووجه الوزير بضرورة زيادة أعداد الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وعربات الجولف كار تسهيلا على المواطنين وضرورة إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات واتخاذ كافه الإجراءات اللازمة لمواجهه فيروس كورونا بمختلف المحطات والقطارات كما أكد على تقديم كافة التسهيلات لمكتب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لكورونا، الموجود داخل المحطة.

كما أكد الوزير على العاملين في هيئة السكة الحديد بأن الحوافز لمن يستحق ولا تهاون مع أي مقصر في حق الراكب في إطار مبدأ الثواب والعقاب وضرورة المحافظة علي مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام في العمل وان يؤدي كل موظف مهامه وفقا لمهام وظيفته.

وخلال جولته وجد وزير النقل عددًا من الركاب دون تذاكر ووجه بتطبيق الغرامة الفورية المنصوص عليها.

ونوه بضرورة إعلام الركاب بأي تعديلات تطرأ علي جداول التشغيل بسبب أعمال تحديث نظم الإشارات.

كما تفقد الوزير الأرصفة من رصيف 1 حتى رصيف 8 بالمحطة وتفقد احد قطارات الدرجة الثالثة الروسي ذات التهوية الديناميكية المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية للتأكد من مستوى نظافة القطار ومستوى الخدمة المقدمة.

كما تم تفقد محطة الشرق وتابع مستوى الخدمة المقدمة للركاب بأحد القطارات المتجه من القاهرة إلى طنطا.

والتقى الوزير عددا من المواطنين خلال جولته ودار حوار حول قطارات خط منوف حيث أكد الوزير أنه تم توقيع عقد مع تاليس الإسبانية العالمية لتطوير خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول ٩٤ كم، ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى نظام إلكتروني حديث حاصل علي أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4)، مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل، وهو ما سيمكن من زيادة عدد القطارات مستقبلا وسيقلل من زمن الرحلة كما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لتحديث نظم الإشارات على مختلف الخطوط وازدواج الخطوط المفردة.

وطالب الوزير، مسؤولو السكة الحديد بزيادة تركيب القطارات التي تم تعديل تركيبها في وقت الذروة لامتصاص كثافة الركاب والعمل علي تقديم كافه التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم علي خطوط الهيئة المختلفة مشدد على ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة مميز بمختلف القطارات والمحطات وتشكيل لجان من رئاسة هيئة السكك الحديدية للتفتيش المفاجئ علي مستوي النظافة على مدار الساعة وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية.