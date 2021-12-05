حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5-12-2021

حالة الطقس.. أتربة عالقة اليوم الأحد وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 21، كانت أبرز ما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونقدم لكم التفاصيل عبر بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية:

حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر 2021، ستشهد انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس ليلا

وأوضحت "الأرصاد في بيانها" أن الطقس يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس والرياح

وأشارت الهيئة إلى أن اليوم الأحد يشهد رياحا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

الطقس وسقوط الأمطار

وأضافت: "فرصة لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 45: 55 وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر".

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 14

مطروح 21 13

سوهاج 22 10

قنا 24 11

أسوان 27 23