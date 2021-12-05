إدوارد يتعاقد على فيلم جديد مع المخرج علي إدريس (تفاصيل)

تعاقد الفنان إدوارد على المشاركة في فيلم جديد مع المخرج علي إدريس، والفيلم تدور أحداثه في إطار الكوميديا، ومن المقرر إنطلاق تصويره في شهر يناير المقبل.

وفي سياق آخر، انتهى إدوارد مؤخرًا من تصوير حكاية "خيال حلمي"، وتُعد الحكاية الأولى من مسلسل "القرار"، وهي بطولة نانسي صلاح ومحمد مهران وغفران وعفاف رشاد، وهى من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.

والجدير بالذكر أن إدوارد شارك في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد جمعة، فردوس عبد الحميد، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، أحمد مالك، أحمد داش، محمد دياب، وهو من إخراج وتأليف محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.