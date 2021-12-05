حالة الطقس في السعودية اليوم الأحد 5-12-2021

حالة الطقس في السعودية.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 5-12-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية

ننشر لكم في السطور التالةي تفاصيل حالة الطقس املتوقعة في السعودية اليوم، وفقا لما أكده المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشاط للرياح

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى السعودية أن تنشط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.

سماء غائمة

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية إنه تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال وغرب وجنوب غرب المملكة