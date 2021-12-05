حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد 5-12-2021

حالة الطقس في الإمارات.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 5-12-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيًا أحيانًا، ورطبا ليلًا وصباح الإثنين.

ووفقا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد، تبين أنه يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وعن الرياح فتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

أما الخليج العربي متوسط – خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:00 والمد الثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:17.

وعن بحر عمان فكون خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والمد الثاني عند الساعة 23:11 والجزر الأول عند الساعة 16:05 والجزر الثاني عند الساعة 04:59.