جهاز الشروق: 93% متوسط نسبة تنفيذ عمارات سكن مصر

قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم البدء في تنفيذ أعمال زراعة المسطحات الخضراء بمشروع "سكن مصر" الجاري تنفيذه بالمدينة، والتي تتضمن زراعة وتجميل المناطق المخصصة بالنجيل وأشجار كثيفة الظل، وكذا سياج شجري حول المشروع طبقًا للمخطط، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء خُطة الجهاز لاستكمال المشروع الذي يهدف لتوفير 2520 وحدة سكنية بإجمالي 105عمارات.



وأضاف المهندس عبداللطيف بشارة، أن متوسط نسبة الإنجاز للعمارات بلغ 93%، بجانب الانتهاء من الطرق والمرافق وجارٍ تنفيذ أعمال اللاند سكيب، مشددًا على الشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل وفى المواعيد المحددة، طبقًا للبرامج الزمنية حتى ينضم المشروع للثروة العقارية بمدينة الشروق.



وفي ذات السياق، تابع المهندس عبداللطيف بشارة، أعمال تنفيذ العنصر المائى بالقطاع الأول بمشروع "JANNA" بالمدينة، وهو عبارة عن نافورة على شكل آلة موسيقية "عود" تتدفق منها المياه على شكل شلال، كما تابع أعمال تنسيق الموقع العام بالقطاع الثانى بالمشروع.



جدير بالذكر أن القطاعين الأول والثاني بمشروع " JANNA" بمدينة الشروق يستهدفان توفير 1176 وحدة سكنية "إسكان فوق المتوسط" كاملة التشطيب بإجمالي 49 عمارة سكنية، بجانب توفير الخدمات اللازمة للحاجزين بالمشروع.