34.2 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال 5 عقود

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية للإمارات خلال 5 عقود قرابة 9.32 تريليون دولار "34.23 تريليون درهم"، وحقق الميزان التجاري للدولة خلال الفترة من 1971 - 2020 فائضًا بلغ قرابة 1.3 تريليون دولار "4،76 تريليون درهم".

وأظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تضاعف حجم التجارة الخارجية للإمارات 473 مرة ارتفاعًا من 1،15 مليار دولار "4،2 مليار درهم" عام 1971 إلى 545،02 مليار دولار "تريليوني درهم " بنهاية العام 2020.

وتوزعت التجارة الخارجية خلال 5 عقود بين الصادرات بنسبة 57% بما قيمته 5.3 تريليون دولار "19.5 تريليون درهم"، والواردات 43% بقيمة 4.01 تريليون دولار "14.7 تريليون درهم"، حسب وكالة أنباء الإمارات، وام.

وتضاعفت الصادرات الإماراتية 380 ضعفًا، مرتفعة من 0،842 مليار دولار "3.1 مليار درهم" في العام 1971 إلى 319،3 مليار دولار "1.17 تريليون درهم "بنهاية 2020، والواردات 730 مرة مرتفعة من 0،309 مليار دولار "1.13 مليار درهم " إلى 225.7 مليار دولار " 828 مليار درهم" بنهاية العام 2020.

وتضاعف حجم التجارة الخارجية بنهاية العقد الأول لتأسيس الاتحاد 28 مرة إلى 32 مليار دولار "117.5 مليار درهم"، وقرابة 33 مرة بنهاية العام 1991 إلى 38،2 مليار دولار "140 مليار درهم"، ونحو 74 مرة مطلع الألفية الحالية إلى 85،7 مليار دولار "315 مليار درهم"، وبنهاية العقد الرابع 462 مرة إلى 532 مليار دولار "1،9 تريليون درهم".

واحتل عام 2019 المركز الأول في قائمة السنوات الأعلى في حجم التجارة الخارجية بقيمة 657،3 مليار دولار "2،4 تريليون درهم"، تلاه العام 2018 بقيمة 649،4 مليار دولار "2،38 تريليون درهم"، والعام 2013 بقيمة 644،8 مليار دولار "2،3 تريليون درهم"، والعام 2014 بقيمة 619 مليار دولار "2.27 تريليون درهم"، والعام 2012 بقيمة 616 مليار دولار "2،26 تريليون درهم".

وارتفع الرصيد التراكمي لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة من 7.8 مليون دولار "28 مليون درهم" عام 1971 إلى قرابة 20 مليار دولار "73.46 مليار درهم" بنهاية عام 2020.

وحققت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية قفزات متلاحقة وتوسعًا متواصلًا على مدى نصف قرن، مع نموها بأكثر من 1400 ضعف خلال سنوات الاتحاد الــ "50"، وارتفعت من نحو 1.14 مليار درهم في عام 1971 إلى ما يزيد على 1.4 تريليون درهم في 2020.

ورغم تداعيات "كوفيد 19"، تجاوزت تجارة الإمارات الخارجية حاجز 1.28 تريليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو قدره 26.5% مقارنة بالفترة الماضية من العام 2020؛ ما يمثل قفزة في النمو قياسًا بباقي دول المنطقة والعالم.