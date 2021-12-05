صادرات القطاع الخاص القطري تقفز 350% في سبتمبر

كشفت النشرة الشهرية لغرفة قطر أن صادرات القطاع الخاص واصلت ارتفاعها خلال شهر سبتمبر 2021 لتقفز بنسبة تزيد عن 350% على أساس سنوي.

حسب التقرير حققت صادرات القطاع الخاص القطري مستوى قياسيًا في سبتمبر بلغ نحو 4.98 مليار ريال، بالمقارنة مع 1.09 مليار ريال في سبتمبر 2020.

كما ارتفعت صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 164% على أساس شهري بالمقارنة بقيمتها خلال شهر أغسطس الماضي والبالغة آنذاك نحو 1.89 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أنّ إجمالي صادرات القطاع الخاص حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغ نحو 20.9 مليار ريال مقابل 11.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققًا ارتفاعًا قياسيًا بنسبة تزيد على 88%.

وأوضح أن مستوى الصادرات خلال شهر سبتمبر 2021، ارتفع بنسبة كبيرة عن أعلى مُستوى حققته الصادرات عند بداية فرض تدابير مكافحة جائحة (كوفيد-19) والذي كان في شهر فبراير 2020، حيث ارتفع عن قيمته البالغة آنذاك نحو 1.95 مليار ريال بنسبة 155%.

وبذات المستوى نجد أن قيمة الصادرات خلال شهر سبتمبر 2021 قد ارتفعت وبنسبة كبيرة جدًا بلغت أكثر من 771% عن أدنى مستوى وصلت إليه الصادرات، وكان ذلك في شهر أبريل من العام 2020 والذي شهد تطبيق تدابير مكافحة الجائحة، حيث بلغت حينها نحو 572 مليون ريال.