جمارك دبي تصادر بضائع بقيمة 40 مليون درهم خلال 9 أشهر



كشف مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في دائرة الجمارك بدبي يوسف عزير، أن القيمة التقديرية لضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وتحديدًا من بداية شهر يناير وحتى نهاية سبتمبر 2021، بلغت نحو 40 مليون درهم، شملت نحو 327 ضبطية ملكية فكرية، مقابل 255 ضبطية خلال العام الماضي.

وأوضح عزير أن ضبطيات الملكية الفكرية للبضائع المقلدة شملت أنواعًا مختلفة من السلع شملت الحقائب والأحذية والملابس ومواد العناية الشخصية والأجهزة الإلكترونية والسجائر وقطع غيار السيارات.

وأضاف أنه تم خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي إعادة تدوير نحو مليونَي قطعة من البضائع المقلدة لـ196 علامة تجارية، مقابل 161.75 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ60 علامة تجارية، جرى إعادة تدويرها بعد الضبط في عام 2020، حسبما أوردت صحيفة الرؤية.

وأكد أن جمارك دبي تستهدف جميع المنافذ الجمركية في الإمارة للتصدي للبضائع المقلدة ويأتي أكثرهم ضبطًا مراكز جبل علي والمراكز الجوية، كما أنها تحرص بالتعاون والتنسيق مع أصحاب العلامات التجارية وتتيح لهم التخلص من البضائع المقلدة عبر عمليات إعادة تدويرها بواسطة شركات مختصة، مبينًا بأنه ينتج عن إعادة التدوير تحويل البضائع المقلدة إلى مواد يمكن الاستفادة منها في مجالات عدة، وبذلك نجنب مجتمعنا الأخطار التي تسببها، والأضرار البيئية الناجمة عن إتلافها بالطرق التقليدية المؤذية للبيئة.



وقال إنه في حال كانت كمية البضائع المحمولة مع الأفراد القادمين عبر المطارات تجارية يتم التحقق منها إن كانت مقلدة أو أصلية، وفي حال كانت مقلدة يتم تطبيق القوانين عليها، كما يجري التحقق من التقليد بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية والمختبرات ذات الاختصاص.

يذكر أنه سجلت المعاملات الجمركية في دبي نموًا تجاوز 53 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي قفزة استثنائية بواقع 53.4 بالمائة لتصل إلى 11.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، مقارنة مع 7.3 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي 2020.