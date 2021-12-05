70 % زيادة متوقعة بالحركة الجوية بالإمارات نهاية 2021



قال المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، أحمد الجلاف، إن الإحصاءات الحالية تشير إلى أن توقعات الحركة الجوية في أجواء الدولة ستفوق 2100 حركة جوية يوميًا بنهاية العام الجاري، مقابل 1238 حركة جوية بنهاية العام الماضي، بنمو يبلغ 70% تقريبًا.

وعزا توقعاته إلى رفع الدول قيود الطيران، وزيادة عدد رحلات الناقلات الوطنية، واستقبال مواسم الإجازات والسياح من الخارج لزيارة الدولة بشكل عام، والحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي"، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية، حسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأوضح أن الإحصاءات تشير إلى معدل زيادة وسطي في الحركة الجوية في أجواء الدولة بنسبة 13.5% منذ افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي، مقابل الفترة نفسها ما قبل الافتتاح، كما تم بلوغ عدد أكثر من 2000 حركة جوية يومية خلال بعض أيام شهر نوفمبر.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الطيران واستمرارية تعافيه، هو القيود التعسفية أو حالات الإغلاق التي ما زالت تفرضها أو تنتهجها العديد من الدول، وتؤثر سلبًا في عمل شركات الطيران وتقييد إجراءات المسافرين.

وأعلن المدير العام لـ الهيئة العامة للطيران المدني، ارتفاع متوسط أرقام الحركة الجوية في الدولة من 1238 حركة في نهاية العام الماضي، إلى 1538 حركة في سبتمبر 2021، وبنسبة زيادة بلغت 24.5% تقريبًا.

وتوقع سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية نهاية نوفمبر 2021، أن تواصل مختلف المؤشرات التحسن حتى نهاية العام الجاري؛ بما في ذلك المؤشرات الإيجابية للغاية لحركة الطيران في مطارات الدولة، مضيفًا أنه مع استمرار وتيرة النمو فإنه من المتوقع الوصول إلى مرحلة التعافي بشكل كامل العام المقبل.

وقال السويدي في معرض "إكسبو 2020 دبي"، إن الإمارات من الدول المتقدمة جدًا على مستوى العالم في أداء قطاع النقل الجوي خلال الجائحة.