ميلان يتصدر.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

ميلان، يعتبر الدوري الإيطالي أحد الدوريات العالمية الكبرى، التي تشهد منافسات كبيرة وبها العديد من الأنددية التاريخية الكبيرة والتي لها شعبية وجماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي.

فريق ميلان

وتصدر فريق ميلان تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأحد الموافق الـ5 من ديسمبر 2021، عقب فوزه في مباراة ليلة أمس وتصدره الوري الإيطالي.

ميلان يتصدر

واعتلى ميلان صدارة الدوري الإيطالي عقب الفوز على ضيفه ساليرنيتانا بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة عشر، مع خسارة نابولي على يد ضيفه أتالانتا.

ترتيب ميلان في الدوري الإيطالي

وجاء فريق إنتر ميلان الإيطالي في المرتبة الثانية من جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فريق ميلان وذلك بعدما حسم الديربي أمام روما بثلاثة أهداف دون رد.

فوز ميلان وخسارة نابولي

وفاز ميلان بهدفين حيث شجل الإيفواري فرانك كيسي بهدف في الدقيقة الخامسة من الشوط الأول ثم أضاف البلجيكي اليكسيس ساليمايكيرس الهدف الثاني في الدقيقة 18 ليحسم المباراة في شوطها الأول.

ميلان يرفع رصيده

ورفع ميلان رصيده من النقاط إلى 38 نقطة بعد فوزه الأخير بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بينما بقي ساليرنيتانا في المركز الأخير بثمان نقاط.

مباريات ميلان

وحقق ميلان فوزه الثاني عشر هذا الموسم في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز مقابل تعادلين وهزيمتين، ليتصدر البطولة التي تقع بين الدوريات الكبرى والتي لها ملايين المتابعين والمشاهدين.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد تصدر ميلان

وجاء ميلان في صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بينما حل نابولي في المرتبة الثانية برصيد 36 نقطة بعدما خسر نابولي ورفع أتالانتا رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع.