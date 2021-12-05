"تمريض حلوان" تنظم ندوة عن الإدمان

نظمت كلية التمريض جامعة حلوان، ندوة عن الإدمان، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية، والقائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة وفاء عثمان، والدكتورة بدرية عبد الشهيد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية.

وأوضح الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، أن الإدمان هو عدم القدرة النفسية والجسدية على التوقف عن استهلاك مادة معينة مثل المواد الكيميائية والعقاقير غير القانونية أو القيام بنشاط وسلوك معين مما يؤدي إلى السعي القهري أو الهوس للحصول على الشيء بصرف النظر عن العواقب حتى لو تسبب للفرد بالأذى النفسي والجسدي.

وأفادت الدكتورة صفاء صلاح أن التدخين هو نوع من الإدمان متعلق بحاجة الجسم إلى النيكوتين، ولا يكون الهدف منه الشعور بالسعادة، وتسبب عدد من الأمراض أهمها السكتة الدماغية، التهاب اللثة، أمراض القلب، تصلب الشرايين، أمراض الرئة المزمنة، انخفاض الخصوبة، الوفاة، سرطان الرأس والرقبة، اللوكيميا، سرطان الكلى والبنكرياس والقولون، والمثانة وعنق الرحم، وأضافت أن الإقلاع عن التدخين يتم من خلال إقلاع دوائي، لاصقة النيكوتين، أقراص استحلاب النيكوتين، بخاخ الأنف الذي يحتوي على النيكوتين.

وتضمنت الندوة عرض التغيرات التي تطرأ على المدمن من حدوث التهابات في خلايا المخ وتآكلها مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة والهلوسة السمعية والبصرية والعقلية، حدوث اضطرابات شديدة في القلب ينتج عنها تعرض المدمن لذبحة صدرية وانفجار في شرايين القلب، حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي وتليف الكبد، التهاب المعدة المزمن والتهاب غدة البنكرياس وتوقفها عن عملها، كما يسبب الإدمان انتشار البطالة والسرقة والقتل وتعاظم السلوك الإجرامي وزيادة الطلب على المال، بالإضافة إلى عرض مشاكل الإدمان الصحية والبدنية وفقدان الوعي والغيبوبة والموت المفاجئ والإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتعرض لحوادث السير والانتحار.

كما تضمنت الندوة طرق علاج الإدمان من خلال وضع خطة وتحديد تاريخ للإقلاع وأسباب الإقلاع، والتخلص من مسببات الإدمان ودعم العائلة والأصدق