بعد على واقعة الصحاب.. محمد صلاح يرد على رضا عبدالعال بتصريح قوي

رد محمد صلاح على شائعات تدخله في استدعاء بعض اللاعبين لقائمة منتخب مصر طوال الفترة الماضية.

وقال صلاح خلال تصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر: "الكلام مش منطقي اني بجيب الناس في المنتخب، علاقتي بجميع اللاعبين كويسة، احنا مع بعض من 10 سنين".

واضاف: "مصلحة مصر فوق أي حد، محدش يقدر يعمل اللي هو عايزه، ومينفعش احط مصلحتي قبل المنتخب".

وتابع: " أنا عارف اللي بيقول كدة كابتن رضا عبدالعال، أنا بحبه وبتفرج على حاجات كتير له، وبعدين هو أي حد ينضم للمنتخب عشان صاحبي؟، كوكا مجاش المعسكر اللي فات، ودلوقتي بقى عبدالله السعيد."