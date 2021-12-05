موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

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مباراة مصر والجزائر
مباراة مصر والجزائر
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مباراة مصر والجزائر، ضمن المنتخب الوطني المصري ونظيره الجزائري التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

 

مباراة مصر والجزائر

 

ويترقب عشاق الكرة العربية مباراة مصر والجزائر التي تجمع بين المنتخبين، والمتوقع أن تكون مواجهة نارية بينهما، لما يمتلكاه من لاعبين وأسماء كبيرة.

 

ملعب مباراة مصر والجزائر

 

ويستضيف ستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية مباراة مصر والجزائر في الققمة العربية المرتقبة في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

 

موعد مباراة مصر والجزائر

 

وتنطلق مباراة مصر والجزائر يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر والسعودية، الـ11 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

 

مشاهدة مباراة مصر والجزائر

 

واعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة مصر والجزائر عبر فضائيتها beIN SPORTS HD 1، كما تنقل عل قنوات الكأس، والتي تنقل كافة مباريات كأس العرب.

 

ظروف مباراة مصر والجزائر

 

وتأتي مباراة مصر والجزائر وسط تألق المنخبين، حيث حصلا على 6 نقاط من الفوز في مباراتين على حساب السودان ولبنان، في الجولة الأولى والثانية، ويتبقى الجولة الأخيرة والتي ستجمع المنتخبين.

 

سخونة مباراة مصر والجزائر

 

ومن المتوقع أن تشهد مباراة مصر والجزائر قوة وإثارة كبيرة لما للمنتخبين من باع طويل على صعيد كرة القدم العربية والإفريقية، حيث يدخلان المباراة وفي حوزتهما 6 نقاط.

 

أهمية مباراة مصر والجزائر

 

ويمتلك المنتخبان قبل مباراة مصر والجزائر حظوظا متساوية في التصدر كأول المجموعة حيث يمتلكان 6 نقاط من الفوز بمباراتين سجل خلالهما 6 أهداف وخرجا بشاك نظيفة.

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