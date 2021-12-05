الخام الأمريكى يسجل 66.26 دولار للعقود الآجلة



شهدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، ارتفاعا عند التسوية الجمعة، بمقدار 21 سنتا أو ما يعادل 0.3 % مسجلة 69.88 دولار للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، انخفاصا بمقدار 24 سنتا أو ما يعادل 0.4 % مسجلة 66.26 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، الجمعة، إن الصين قد تفرج عن كميات أكبر من النفط من احتياطياتها رغم أنها لم تفعل ذلك بعد، مضيفًا أن الانخفاض فى أسعار البنزين بدأ يصل إلى الأمريكيين، حسب "الشرق بلومبرج".

وأضاف بايدن: "ربما تفعل الصين المزيد أيضًا، لم تفعل ذلك بعد"، مشيرًا إلى قرار الولايات المتحدة ودول أخرى من بينها الهند واليابان بالإفراج عن كميات من النفط من الاحتياطيات للمساعدة فى خفض الأسعار.

وكان تحالف أوبك بلس قد أعلن خلال اجتماعه الخميس، الالتزام بزيادة إنتاج النفط في يناير، بقيمة 400 ألف برميل يوميا.



