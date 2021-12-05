ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة



تداول ميناء دمياط 28 سفينة حاويات وبضائع عامة و2040 شاحنة بالميناء.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26713 طنا تشمل: 3776 طن رمل و2900 طن فوسفات و6537 طن يوريا و8700 طن أسمنت و4800 طن مولاس، وحركة الوارد من البضائع العامة بلغت 65918 طنا تشمل: 1995 طن خرده و33258 طن ذرة و11487 طن قمح و900 طن زيت طعام و11882 طن سلاج و6405 أطنان سكر.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 605 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطس وبطاطا وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( فلفل وبصل ) وفواكه ( فراولة وبرتقال ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسنغافورة وأسبانيا والهند وسلوفينيا.

كما بلغ عدد الحاويات الوارد 37 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1696 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 124 ألفا و615 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 86527 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2628 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا.