موانئ بورسعيد تتداول 26 سفينة وتشحن 4300 طن صودا ك أو ية

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنه تم شحن 4 آلاف و300 طن صودا ك أو ية،بالإضافة إلى تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الأحد - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات،وغادرته 4 سفن،وتتواجد على الأرصفة 6 سفن،ومن المنتظر وصول 3 سفن،كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وسفينة البضائع العامة من مالطا; لشحن 4300 طن صودا ك أو ية من الميناء.

وأشارت إلى أنه غادر ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات،تتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.