موانئ البحر الأحمر تتداول 260 شاحنة و808 أطنان بضائع عامة



قالت هيئة موانئ البحر الأحمر إنه تم تداول 260 شاحنة،و808 أطنان بضائع عامة،بالإضافة إلى 5 آلاف طن أعلاف.

وأوضحت الهيئة أن الصادرات شملت 631 طن بضائع عامة،215 شاحنة،و12 سيارة ملاكي،وبلغت الواردات 177 طن بضائع عامة و45 شاحنة و5 آلاف طن ردة قادمة من اليمن،وتتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

وأضافت أن ميناء السويس استقبل السفينة (الحاجة زينب) بحمولة 125 جوال ردة زنة 5 آلاف طن،فيما غادرت ميناء سفاجا السفينة (الحرية) بحمولة 81 شاحنة،والسفينة (دليلة) بحمولة 97 شاحنة و9 سيارات ملاكي،كما استقبل ميناء نويبع السفينة (سيناء)،وغادرته السفينتان (سيناء وعمان)،حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 142 طنا،و35 طن ترانزيت إلى ليبيا،فضلا عن تصدير 37 شاحنة بحمولة 631 طنا و3 سيارات ملاكي.