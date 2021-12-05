869 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك بدبي اليوم أكثر من 869 مليون درهم حيث شهدت الدائرة اتسجيل 262 مبايعة بقيمة 663.76 مليون درهم منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 86.14 مليون درهم و241 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 577.63 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

و تصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثه كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 201.65 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 30.34 مليون درهم و25 رهن فلل وشقق بقيمة 171.31 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهده الاولى بقيمة 133 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثه بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 4.01 مليون درهم كان أهمها بمنطقة اليلايس1 بقيمة مليونين درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 762 الف درهم.