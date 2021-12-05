تعرف على سجل مدرب النصر السعودي الجديد.. أرقام صادمة

الفجر الرياضي
ميجيل أنخيل روسو
ميجيل أنخيل روسو
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أعلنت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، منذ قليل عن تعيين المدرب الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وتولي الأمور الفنية خلال الفترة المقبلة.

- تعرف على سجل مدرب النصر الجديد.. أرقام صادمة

خاض المدرب الأرجنتيني روسو، فترة ليست بالجيدة مع فريق بوكا جونيورز، حيث تمكن من تحقيق لقب الدوري الأرجنتيني مرة، بالإضافة إلى لقب كوبا ليبرتادوريس مرة أيضًا.

تمت إقالة ميجيل روسو، من منصب المدير الفني في بوكا جونيورز، خلال شهر أغسطس الماضي من عام 2021، بعد سلسلة من النتائج السيئة.

قاد المدرب ميجيل، خلال التجربة الأخيرة له، فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني، لم يقدم المستوى المطلوب منه، حيث هبط بوكا تحت قيادته إلى المركز الـ 24 في الدوري الأرجنتيني.

فشل ميجيل، في تحقيق أي فوز له خلال آخر 10 مباريات في الدوري الأرجنتيني، حيث تلقى الخسارة في مبارتين وحقق التعادل في 8 مباريات، واكتفى بتسجيل هدفين، مع استقبال خمسة أهداف، لذلك قامت إدارة نادي بوكا بإقالته من منصبه.

- أرقام ميجيل روسو في آخر موسمين تدريب له

لعب روسو 56 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 30 منهم، وتعادل خلال 15 مباراة، بينما خسر في 11 مناسبة، وتمكن لاعبيه من التوقيع على 103 هدف، واستقبلت شباكه 52 هدف.

وعقب هذا الأداء الباهت خلال الفترة الأخيرة له، أصبحت أسهم ميجيل روسو في الأرجنتين، في هبوط، كما أنه لم يمتلك أي عروضًا أوروبية، لذلك وافق على تجربة النصر.
 

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