"أوفيد" يدعم حركة التجارة في إفريقيا بـ 80 مليون دولار

وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية " أوفيد" اتفاقية قرض بقيمة 80 مليون دولار مع بنك التصدير والإستيراد الإفريقى "Afreximbank"، لتمويل التجارة الدولية بين الشركات وتعزيز التوسع الاقتصادي في إفريقيا.

وأعرب الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام "أوفيد" - في بيان صادر عن الصندوق - عن سعادته بالتعاون مع المؤسسة المالية المكلفة بتمويل وتعزيز التجارة في إفريقيا، ودعم مبادراته الرئيسية لجعل تمويل التجارة في متناول الأطراف الأفريقية عن طريق الحد من قيود السيولة.

وأكد أن التجارة الدولية، تعد محفزا هاما للتنمية الاقتصادية والنمو، وتساهم في دعم تعافي إفريقيا من تداعيات جائحة وباء كورونا المستجد.

وأفاد البيان بأن القرض المقدم من أوفيد، سيساهم في تعزيز سيولة البنك وتنمية محفظة القروض المخصصة لقطاع الصادرات والواردات، وقطاعات حيوية أخرى تشمل الزراعة والتصنيع والرعاية الصحية، وتدعم تسريع التصنيع وحركة التجارة البينية، ما يؤدي لتعزيز التوسع الاقتصادي في إفريقيا.