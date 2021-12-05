المجلس الوزاري العربي للسياحة يبحث سبل تطوير السياحة البينية الأربعاء المقبل

يعقد المجلس الوزاري للسياحة دورته 24 حضوريا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الأربعاء المقبل على أن يجري التحضير لهذا الاجتماع في السابع منه بانعقاد الدورة 29 لمكتبه التنفيذي.



وفي هذا الصدد، أكد السفير، أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد الذي سينوب عن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام في هذه الاجتماعات أن الأمانة العامة (قطاع الشؤون الاقتصادية، إدارة النقل والسياحة) أعدت مشروع جدول أعمال سيعرض على المجلس الوزاري للسياحة في ضوء مقترحات وأوراق عمل الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة.



وأضاف الأمين العام المساعد أن مشروع جدول أعمال الدورة يتضمن دعم الاقتصاد الفلسطيني في الميدان السياحي بما في ذلك على الخصوص بالقدس الشرقية إسهامًا في حماية طابعها الروحي والتراثي والحضاري الأصيل، وتدارس جملة من القضايا التي تهم العمل العربي المشترك في ظل تداعيات جائحة" كورونا" في نطاق المبادئ العربية الاسترشادية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها في الدول العربية.



كما يتضمن مشروع جدول الأعمال سبل تطوير السياحة البينية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وبرنامج التدريب والتكوين بتعاون مع المنظمة العربية للسياحة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والسياحة الميسرة لفائدة ذوي الحاجيات الخاصة، والسياحة الذكية بارتباط مع التحول الرقمي والابتكار، فضلا عن الشراكة العربية – الصينية، واختيار عاصمة السياحة العربية لسنة 2022.



وتشهد الدورة إعادة هيكلة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري للسياحة (2021 - 2023) وفق القواعد النظامية الجاري بها العمل.