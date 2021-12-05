1.2 تريليون دولار حجم الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء بحلول عام 2025

توقع تقرير اقتصادي أن يتجاوز حجم الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء 1.2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025.



وذكر تقرير صناعي أصدرته شركة البيانات الدولية، المتخصصة في بحوث السوق، أن حجم الانفاق العالمي على انترنت الاشياء سيصل خلال العام الجاري إلى 754.28 مليار دولار أمريكي.



كما توقع التقرير أن يتخطى حجم سوق إنترنت الأشياء في الصين وحدها 300 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، ما يعادل نحو 26.1 بالمئة من إجمالي حجم سوق إنترنت الأشياء على مستوى العالم.



وأوضح التقرير أن إنفاق الصين على البرمجيات والأجهزة والخدمات سيحافظ على نمو مطرد خلال الأعوام الخمسة القادمة، بينما سيحتل الإنفاق على الأجهزة نصيب الأسد خلال تلك الفترة.



وأضاف التقرير أن إنترنت المركبات والقياس الذكي والمنزل الذكي والأجهزة الطرفية القابلة للارتداء ستشهد زيادة كبيرة بفضل بناء البنية التحتية مثل تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات.