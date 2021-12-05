بحث تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع اندونيسيا

بحث رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي وأعضاء من مجلس إدارتها، اليوم الأحد، مع وفد من وزارة التجارة الاندونيسية، آفاق توسيع وتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية، ودور مؤسسات القطاع الخاص بهذا الخصوص.

ودعا الكباريتي، حسب بيان صحفي للغرفة، الجانب الاندونيسي للاستثمار بالأردن، لا سيما بقطاعات الطاقة المتجددة والنقل والسكك الحديدية والبنى التحتية والمياه والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والتعليم والقطاع المالي والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأكد أن القطاع التجاري حريص على تعزيز علاقاته مع نظيره الاندونيسي، مشددا على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين والتعرف على مجالات العمل المشترك، بما ينعكس إيجابيا على حجم المبادلات التجارية بين البلدين والتركيز على القطاعات الواعدة.



بدوره، أبدى الوفد الاندونيسي حرصا كبيرا على فتح آفاق جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية وتكثيف الجهود بالمرحلة المقبلة وتعزيز التعاون المشترك، لا سيما بقطاعي الطاقة المتجددة والسياحة، داعين إلى تسريع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثليها في اللجنة الأردنية الاندونيسية المشتركة؛ عبدالله صلاح وبهجت حمدان وشرف الهياجنة، ورئيس القسم الاقتصادي في السفارة الاندونيسية ريزالدي إسحاق.