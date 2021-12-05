الأردن تطلق مبادرة تنموية في العقبة لتوفير 150 فرصة عمل جديدة للشباب

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية اتفاقية مع الشركة الدولية لأعمال خدمة التواصل "كريستل"؛ لإطلاق مبادرة تنموية بقيمة 568 ألف دينار من موازنة الوزارة.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه المبادرة الريادية ستعمل على توفير ما لا يقل عن 150 فرصة عمل جديدة للشباب الأردني في محافظة العقبة.



وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، خلال توقيعه الاتفاقية، استمرار دعم الحكومة للمبادرات التنموية الريادية التي تستهدف الشباب الأردني، داعيا جميع الشركات التي تدعم تشغيل الشباب إلى أن تساهم في الجهود الحكومية الرامية إلى إحداث التنمية المحلية في المحافظات، وأن تتقدم للوزارة بمبادرات مشابهة ليتم دراستها وإمكانية تمويلها. وبين الشريدة أنّ الوزارة ملتزمة بخدمة قضايا التنمية المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ظل تداعيات جائحة كورونا وأثرها على المجتمعات المحلية وخاصة ارتفاع معدلات البطالة ضمن صفوف الشباب الأردني، حيث تبنت الوزارة منهجية وسياسات وأدوات جديدة للتنمية المحلية تستجيب للتحديات وتنسجم مع الأولويات الوطنية، بحيث يكون البعد الاقتصادي المستدام هو العنوان الرئيس لها. ووفقا للبيان، تأتي هذه المبادرة كباكورة أعمال لوحدة تمويل المبادرات التنموية التي تم استحداثها خلفا لمديرية التنمية المحلية وتعزيز الانتاجية، وذلك في إطار عملية التطوير والتحسين المستمر المتبع في الوزارة، حيث استدعى هذا النهج الجديد من الوزارة تبني سياسات وأدوات تخطيطية جديدة لبناء شراكات وتنفيذ مبادرات تنموية ريادية ونوعية مع القطاع الخاص بدلًا من المبادرات الفردية، مع التركيز على القطاعات الصاعدة والتي تمتاز بتسارع نموها وقدرتها على توفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل، ومن هذه القطاعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتتضمن مهام الوحدة الجديدة تصميم وتطوير مبادرات تنموية ريادية نوعية ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني، وبناء شراكات محلية قادرة على إدارة وتشغيل المبادرات التنموية وضمان استدامتها بما يتوافق مع أهداف الوزارة، وتحفيز التنمية المحلية وتقديم الدعم لتمكين الهيئات المحلية من إدارة الشأن التنموي ضمن إطار تنسيقي وتشاركي، وتوفير الدعم للبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. يشار إلى أنّ الوزارة ملتزمة باستكمال مشاريع وبرامج تعزيز الإنتاجية الملتزم بها كافة مع مختلف الشركاء لحين الانتهاء من تنفيذها.