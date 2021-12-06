تعليق مثير من رالف رانغنيك بعد الفوز على كريستال بالاس في مباراته الأولى بالبريميرليج

أشاد المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد، الألماني رالف رانغنيك، بانتصار فريقه 1-0 على ضيفه كريستال بالاس، بالجولة 15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشددًا على أحقية فريقه بحصد النقاط الثلاث.

واستهل يوناتيد، الذي حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، مسيرته مع رانغنيك على أفضل وجه، حيث رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط فقط خلف وست هام، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وصرح رانغنيك لشبكة سكاي سبورتس، عقب المباراة التي جرت بملعب أولد ترافورد: "إنني أكثر من سعيد".

وأضاف رانغنيك: "إنني سعيد لأننا أولًا وقبل كل شيء فزنا بالمباراة، وهذا هو أكثر ما يهمني، وثانيًا، كانت شباكنا نظيفة، وثالثًا أعتقد أننا استحقينا الفوز بلا شك، لأننا سيطرنا على المباراة".

وتابع رانغنيك: "أعتقد أن (استحواذ يونايتد) كان أكثر من 60%، ولم نمنحهم الكثير من الفرص للتسجيل، لأكون صريحًا، فوجئت بشكل إيجابي بأداء اللاعبين، لم أكن أتوقع أن نلعب بهذا المستوى بعد يوم ونصف اليوم فقط من التدريب معهم".

وتولى رانغنيك تدريب مانشستر يونايتد رسميًا الإثنين الماضي، إذ يستمر عقده مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، فيما غاب عن قيادة الفريق خلال فوزه المثير 3-2 على ضيفه آرسنال الخميس الماضي، بسبب عدم إصدار تصريح العمل الخاص به حينها.

ويدين يونايتد بكثير من الفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه البرازيلي فريد، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77، ليحقق الفريق الأحمر فوزه الأول بالمسابقة تحت قيادة رانغنيك.