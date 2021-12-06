دنيا سمير غانم: تشرفت بالغناء أمام الرئيس السيسي وبكلامه ليا ونظرته اللي كلها أبوة

عبرت النجمة دنيا سمير غانم، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في احتفالية قادرون باختلاف، التي غنت فيها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت عبر حساباتها بالسوشيال ميديا: "تشرفت بالغناء أمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية قادرون باختلاف، وسعدت وتشرفت بكلامه ليا جدا وبنظرته اللي كلها أبوة"



وأضافت: "أحب أشكر الجمهور العظيم اللي دايما بيشجعني وشفت في عنيهم وفي ردود أفعالهم فرحتهم بوجودي في الحدث الهادف مع الملائكة اللي كانوا سبب في ثقتي بنفسي انهارده بإحساسهم الصادق في تعبيرهم عن حبهم ليا الحمد لله وفرحتهم باليوم ده وان فى حد مهتم بيهم وبيفكر فيهم وفى احتياجاتهم"، وتابعت "وبشكر كل الزملاء والأساتذة إلي اتشرفت إني كنت موجودة معاهم في نفس الحفلة وعلي رأسهم الموسيقار الكبير عمر خيرت وأستاذ أشرف عبد الباقي سعيدة جدا إني ابتديت يومي بتشجيعهم وحرصهم انهم يطمأنوا عليا قبل ما أطلع وكمان زملائي الأعزاء مصطفي شعبان ويوسف الشريف والمذيعين شريف مدكور وإيمان الحصري اللي مروا بظروف صعبة وعدوها بكل قوه وثبات بفضل ربنا ورحمته وكنت مبسوطة بيهم وحسيت بأد إيه أغلب الموجودين مننا كان عندهم تحديات في حياتهم زي الملائكة اللي استمددنا قوتنا منهم انهارده ومن أهلهم الأبطال".

وتابعت: "بشكر كل القائمين علي الاحتفال د/أمل مبدا الأم التانية للقادرون باختلاف، فخورة جدا بأخويا هشام جمال لإنه اشتغل وتعب من قلبه في إخراج الحفلة والأغاني واختيار الأصوات اللي دخلت قلوبنا كلنا وعن نفسي بشكره علي أغنيتي "بلادي اسلمي" كلمات الشاعر الموهوب محمد إبراهيم وألحان العبقري المتنوع هشام جمال وتوزيع الموزع الشاطر جدا مادي".

واختتمت دنيا البوست قائلة: "وفي النهاية حبايبي الغاليين بابي ومامي تأثرت جدا النهارده أنى لأول مرة أروح في يوم مهم ليا من غير ما أسمعك يا مامي بتدعيلي أو ترقيني قبل ما أنزل أو بابي بيقول لي ربنا معاكي يا حبيب بابي، يا رب أكون شرفتكم، بحبكم ووحشتوني أوي، ربنا يرحمكم يا أغلي حاجة في حياتي".