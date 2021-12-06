مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المنتج الأمريكي لورانس بيندر في ختام فعالياته

كرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام فعاليات دورته 43، بدار الأوبرا المصرية، المنتج الأمريكي لورانس بيندر.

وقام محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، بتسلم "بيندر" التكريم، وذلك بحضور عدد كبير من النجوم والسينمائيين والصحافة والإعلام.



كان لورانس بيندر، المرشح مرتين لجائزة الأوسكار، قد شارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال تقديم محاضرة ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، وأدارها المخرج هاني أبو أسعد.



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).