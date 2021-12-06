يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الاثنين 6-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 6-12-2021 لمواليد برج الحمل.

برج الحمل.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 6-12-2021

على الصعيد العاطفي

اختلافك في الرأي مع شريك حياتك، يجعلك تشعر بأن العلاقة تتغير للأسوأ.

على الصعيد المهني:

تنفذ ببعض الإنجازات التي تؤهلك للوصول لهدفك.

على الصعيد المالي:

تتحسن جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.