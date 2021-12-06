يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الاثنين 6-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 6-12-2021 لمواليد برج السرطان.

برج السرطان.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 6-12-2021

على الصعيد العاطفي

تقضي لحظات سعيدة مع شريك حياتك وتتلقى هدية منه.

على الصعيد المهني:

لا تجعل الضغوطات المحيطة بك تسيطر على علاقتك ونشاطك وشغفك في عملك.

على الصعيد المالي:

تشعر بالضيق بسبب سوء الأوضاع المالية، لذا تفكر في إيجاد مصدر دخل أخر.