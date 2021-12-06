برج الأسد.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 6-12-2021

أبراج
بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الاثنين 6-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم  الاثنين 6-12-2021 لمواليد برج الأسد.

برج الأسد.. توقعات الأبراج اليوم  الاثنين 6-12-2021

على الصعيد العاطفي

لا تهرب من مشاكلك مع شريكك، لذا عليك مواجهة التحديات والصعاب بعقلانية.

على الصعيد المهني:

تعلم من أخطاء الماضي، وابدأ في تجهيز بعض المشاريع التي تحلم بها.

على الصعيد المالي:

تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

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