يبحث العديد من المواطنين المهتمين بمعرفة الأبراج، والاطلاع عليها كل يوم، قبل الذهاب لأعملهم لمعرفة ما الذي سيواجههم عطفيا ومهنيا وماليا، وكل شخص حسب طبيعة البرج الذي نتمي إليه، ونقدم لكم في السطور التالية توقعات الأبراج الاثنين 6-12-2021 لبرج (الحمل - الثور- الجوزاء- السرطان - الاسد- العذراء- الميزن - العقرب- القوس- الجدي- الدلو- الحوت).

وحرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم توقعات الأبراج اليوم الاثنين 6-12-2021 لمواليد برج القوس.

برج القوس.. توقعات الأبراج اليوم الاثنين 6-12-2021

على الصعيد العاطفي

تظهر لك بعض المشاكل غير المتوقعة مع شريكك، لذا عليك أن تجرب حلول أخرى غير المعتادة لحلها.

على الصعيد المهني:

عليك أن تعيد التفكير من جديد بخصوص حياتك المهنية، وحاول الاختلاط بالآخرين والتواصل معهم.

على الصعيد المالي:

ستتحسن الأحوال المادية وتلبي احتياجات العائلة التي تنتظرها من فترات طويلة.