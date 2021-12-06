من هي شيماء المغربي خطيبة عمر كمال؟

شيماء المغربي، تعالت الأصوات المناية بضرورة تقنين أوضاع أغاني المهرجانات ومؤديها، ولا سيما بعدما قررت نقابة "الموسيقيين" برئاسة الفنان هاني شاكر من منعهم عن الغناء.

شيماء المغربي

وتصدر اسم شيماء المغربي اليوم الاثنين، الموافق السادس من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال خطبته منها.

شيماء المغربي خطيبة عمر كمال

وكشف مطرب المهرجانات عمر كمال يوم أمس عن خطوبته من شيماء المغربي لتنهال التعليقات المهنئة له والمتسائلة عن هوية خطيبته التي اعتلت محركات البحث.

خطوبة عمر كمال وشيماء المغربي

وأعلن عمر كمال خبر خطوبته من شيماء المغربي خلال منشور له على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" قال فيه: "مفيش مبروك"، ومرفقا صورة جمعته بخطيبته.

صورة شيماء المغربي

ونشر عمر كمال صورة مع خطيبته شيماء المغربي مرتديا بدلة زفاف بيضاء اللون، فيما ارتدت العروس فستانًا باللون نفسه، حاملا بوكيه من الورود الحمراء.

من هي شيماء المغربي

وتساءل الكثيرون عن هوية شيماء المغربي التي أعلن عمر كمال عن خطوبته منها، وهي تعمل مطربة ولديها أكثر من نصف مليون متابع عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك".

عمر كمال وصور خطيبته شيماء المغربي

وشهد عمر كمال الذي تمت خطبته بالمطربة شيماء المغربي حالة من الجدل والهجوم من الجماهير المصرية ونقابة المهن الموسيقية، بعد نشر تغريدة اعتبرها البعض تتضمن الإساءة لمصر.

شيماء المغربي مطلوبة

يذكر أغنية "بنت الجيران" هي أهم الأعمال التي قمها عمر كمال وكانت سببا في شهرته هو وحسن شاكوش ليذيع سيطيهما في الوسط ويعلن خطبته من شيماء المغربي يوم أمس.